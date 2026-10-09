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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЛеБрюн об Эдвинссоне: «Бостон» входит в длинный список команд, которые проявляют интерес. Но «Детройт» по-прежнему намерен попытаться подписать с ним новый контракт»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн рассказал об интересе клубов НХЛ к защитнику «Детройта» Симону Эдвинссону.  На данный момент шведский хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

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