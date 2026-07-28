«Ничего святого не осталось»: в Петербурге бородач обстрелял скорую помощь, не уступившую ему дорогу

Виктор Диаспоры должны быть запрещены законодательно. На территории суверенного государства могут работать только государственные институты управления и права и ВСЕ граждане, находящиеся на территории страны, обязаны выполнять их требования

В Виктор Там где диаспоры, будет процветать коррупция. Коррупция уже разъедает страну, ещё и эти проползли из своих кишлаков. Хочешь жить в России, становись человеком.