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«Ничего святого не осталось»: в Петербурге бородач обстрелял скорую помощь, не уступившую ему дорогу

«Ничего святого не осталось»: в Петербурге бородач обстрелял скорую помощь, не уступившую ему дорогу

Очередной озверевший бородач, который решил, что он особенный и «право имеет», перекрыл движение машине «Скорой помощи» и оружием набросился на медработников, потому что они мешали ему проехать.

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Комментарии
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Виктор
Диаспоры должны быть запрещены законодательно. На территории суверенного государства могут работать только государственные институты управления и права и ВСЕ граждане, находящиеся на территории страны, обязаны выполнять их требования
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1 м.
В
Виктор
Там где диаспоры, будет процветать коррупция. Коррупция уже разъедает страну, ещё и эти проползли из своих кишлаков. Хочешь жить в России, становись человеком.
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1 м.
Николай
Так же как царский режим.
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1 м.