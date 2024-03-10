Воскресенье, 1️⃣0️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🩸 Всемирный день почки 🗂 День архивов в России 👷День работников геодезии и картографии ✨Международный день планетариев 🪫День проверки батареек ☎️День стационарного телефона 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1302 год - после государственного переворота «черных гвельфов» заочно приговорены к смерти вожди «белых», в том числе и Данте 📔 1564 год - по указу Ивана Грозного в Москве издана первая печатная русская книга - "Апостол" 📔 1710 год - вышел в свет первый печатный географический учебник на русском языке - "География, или краткое земного мира описание" 📔 1806 год - указом императора Александра I учрежден музей Московского Кремля 📔 1813 год - Фридрихом Вильгельмом III учрежден немецкий военный орден "Железный крест" 📔 1889 год - американец Элмон Строуджер получил патент на первую в мире автоматическую телефонную станцию 📔 1905 год - основан английский футбольный клуб "Челси", ныне принадлежащий российскому миллиардеру Роману Абрамовичу 📔 1910 год - в Китае отменили рабство 📔 1939 год - в Москве началось регулярное телевизионное вещание из телецентра на Шаболовке, через передатчики на Шуховский башни 📔 1939 год - открылся XVIII съезд ВКП(б) на котором подвели итоги переходного периода от капитализма к социализму и наметили курс для создания условий перехода к коммунистическому строительству 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Антон, Александр, Евгений, Тарас, Николай, Фёдор… NOVO_TODAY подписаться.