Восхождение на пик Улябор

Под постом про Сибирь пишут, что говорят о скалолазании, кто я такой, чтобы с вами спорить Поэтому я вам и рассказал Пик Улябор расположен в Саянских горах на востоке Тундинского района Республики Бурятия.
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