Два рейса из Шарм-эль-Шейха в Казань были перенаправлены в Самару и Уфу

Утром аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку воздушных судов. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта, два рейса из Шарм-эль-Шейха в Казань, по решению командиров экипажей, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Уфу.