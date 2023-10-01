28.09.2023 в рамках информационно-образовательного проекта ´Школа Активного Гражданина´ прошли мероприятия по теме ´Родина моя Беларусь в лицах.
ШАГ.
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28.09.2023 в рамках информационно-образовательного проекта ´Школа Активного Гражданина´ прошли мероприятия по теме ´Родина моя Беларусь в лицах.
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