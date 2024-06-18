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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Букмекеры считают «Бостон» фаворитом на победу в сезоне-24/25

«Селтикс», которые только что выиграли 18-й трофей НБА в истории клуба, входят в межсезонье с коэффициентом на повторный титул на уровне Династии «Уорриорз» конца 2010-х годов.

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