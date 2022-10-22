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Двух разбойников задержала полиция в Новосибирской области

Двух разбойников задержала полиция в Новосибирской области

Мужчины пырнули ножом и ограбили своего знакомого, им грозит до 15 лет колонии.19 октября в одном из посёлков Куйбышевского района Новосибирской области полицейские по подозрению в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью задержали двоих мужчин.

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