“Тут могли бы быть вы” – реклама на месте на кладбище рядом с Мерлин Монро

В Лос-Анджелесе выставлено на аукцион место на кладбище рядом с Мэрилин Монро и Хью Хефнером, оценочная стоимость склепа – 400 тысяч долларов, сообщают американские СМИ Кладбищенские креативщики разместили рекламу и на самом месте на кладбище.
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