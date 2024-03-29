“Тут могли бы быть вы” – реклама на месте на кладбище рядом с Мерлин Монро

В Лос-Анджелесе выставлено на аукцион место на кладбище рядом с Мэрилин Монро и Хью Хефнером, оценочная стоимость склепа – 400 тысяч долларов, сообщают американские СМИ Кладбищенские креативщики разместили рекламу и на самом месте на кладбище.