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Залужного не пустили на встречу Зеленского с главой Минобороны Британии

Как удалось выяснить изданию «Европейская правда», посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не был допущен на переговоры Владимира Зеленского с министром обороны Великобритании Уэзом Стритингом, который прибыл в Киев с официальным визитом.

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