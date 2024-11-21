Алтайский инваспортсмен Роман Жданов стал лауреатом престижной национальной премии

Он победил в номинации "Преодоление" и получил миллион рублей Двукратный чемпион по плаванию среди лиц с ПОДА на Паралимпийских играх в Париже 2024 Роман Жданов, представляющий Алтайский край, а также трехкратная чемпионка этой Паралимпиады по плаванию среди слепых Дарья Лукьяненко стали лауреатами Национальной спортивной премии 2024 года в номинации "Преодоление: лучший спортсмен и спортсменка".