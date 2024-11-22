Фантомную ферму нашли в Нижегородской области, сообщает управление Россельхознадзора по региону. В конце октября в отдел Станции по борьбе с болезнями животных Приокского района позвонили из госветуправления Городецкого округа и попросили подтвердить актуальность площадки Салахов Азер Чингиз оглы в Богородском округе.