Фантомную ферму нашли в Нижегородской области, сообщает управление Россельхознадзора по региону. В конце октября в отдел Станции по борьбе с болезнями животных Приокского района позвонили из госветуправления Городецкого округа и попросили подтвердить актуальность площадки Салахов Азер Чингиз оглы в Богородском округе.
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