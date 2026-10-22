“Millions of Americans are expected to receive a settlement check from Amazon credited to ‘President Trump’s Federal Trade Commission’ in an unprecedented move coming weeks before the midterm elections,” Politico reports.
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