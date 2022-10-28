"Зеленый огонек" загорелся для детсадовцев Уссурийска

Финальный этап конкурса по ПДД "Зеленый огонек" провели в Уссурийске. Дошкольникам предстояло отточить навыки владения дорожной грамотностью, отвечая на вопросы инспекторов ГИБДД, собирая тематический пазл, угадывая знаки, отыскивая ошибки в предложенных заданиях, сообщает ИА UssurMedia.
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