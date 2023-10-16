В мэрии Новосибирска назвали самые дефицитные специальности педагогов

Дефицит кадров испытывают школы и детские сады мегаполиса.В бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска опубликовали перечень самых дефицитных специальностей среди работников учреждений образования.
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