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В мэрии Новосибирска назвали самые дефицитные специальности педагогов

В мэрии Новосибирска назвали самые дефицитные специальности педагогов

Дефицит кадров испытывают школы и детские сады мегаполиса.В бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска опубликовали перечень самых дефицитных специальностей среди работников учреждений образования.

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