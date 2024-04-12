Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада

Новый виток вмешательства Запада ожидается по мере приближения инаугурации президента. Об этом сообщил председатель комиссии Государственной думы по расследованию вмешательств иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.
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