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Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада

Пискарёв: к инаугурации президента ожидается новый виток вмешательства Запада

Новый виток вмешательства Запада ожидается по мере приближения инаугурации президента. Об этом сообщил председатель комиссии Государственной думы по расследованию вмешательств иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Без этих СВИНЕЙ никак не обойтись!
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