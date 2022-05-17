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Флери не прочь остаться в «Миннесоте»: «Прекрасно провел здесь время, мне все понравилось. Подумаю об этом, хочу выигрывать»

Марк-Андре Флери заявил, что может остаться в «Миннесоте».  37-летний вратарь летом может стать неограниченно свободным агентом, если не договорится с «Уайлд».

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