Флери не прочь остаться в «Миннесоте»: «Прекрасно провел здесь время, мне все понравилось. Подумаю об этом, хочу выигрывать»

Марк-Андре Флери заявил, что может остаться в «Миннесоте». 37-летний вратарь летом может стать неограниченно свободным агентом, если не договорится с «Уайлд».
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