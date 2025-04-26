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Кишка оказалась тонка: Франция с Британией сдрейфили и передумали отправлять «миротворцев» на Украину

Кишка оказалась тонка: Франция с Британией сдрейфили и передумали отправлять «миротворцев» на Украину

The Times: Макрон и Стармер передумала отправлять "миротворцев" на Украину. «Коалиция желающих» опасается, что Москва посчитает миссию не миротворческой, а провокационной с вытекающими последствиями, о которой Россия предупреждала.

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Комментарии
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Eduard
Теперь у них &quot;Коалици трусов&quot;!
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16 час.
Eduard
Знают что от Путина получат ,как от Сталина!
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16 час.
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