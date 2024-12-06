Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Советский писатель Игорь Дедков был распределён после журфака МГУ в провинциальную Кострому. Красивый губернский город со славной историей, основанный ещё Юрием Долгоруким, расположен всего лишь в 300 километрах от Москвы.
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