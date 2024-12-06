Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Не куплю колбасы. куплю кофе.Дорогие апельсины...
  • Александр
    Жизнь покажет.Неожиданное кадро...
  • Сергей Бессонов
    Особенно пугает слово "картеж" в подписи на картинке - писать о серьёзном с ошибками, позорище!80-минутное интер...

Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Советский писатель Игорь Дедков был распределён после журфака МГУ в провинциальную Кострому. Красивый губернский город со славной историей, основанный ещё Юрием Долгоруким, расположен всего лишь в 300 километрах от Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх