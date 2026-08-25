В Калужской области введут временное управление критической инфраструктурой

Новые правила касаются объектов энергетики, промышленности, связи, транспорта, ЖКХ и логистики. Временное управление введут, если собственник не обеспечивает безопасность или восстановление объекта после повреждений.
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