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Калужские новости

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В Калужской области введут временное управление критической инфраструктурой

Новые правила касаются объектов энергетики, промышленности, связи, транспорта, ЖКХ и логистики. Временное управление введут, если собственник не обеспечивает безопасность или восстановление объекта после повреждений.

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