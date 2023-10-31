Глава МИД КНР выразил соболезнования министру иностранных дел Казахстана в связи со взрывом на шахте

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник направил телеграмму с соболезнованиями заместителю премьер-министра, министру иностранных дел Казахстана Мурату Нуртлеу в связи с аварией на шахте в Карагандинской области страны.