В Туле 6 сентября пройдёт акция «Белый цветок»

В этом году собранные средства направят шестерым детям с ограниченными возможностями здоровья из Тулы, Тульской и Запорожской областей, в том числе с ДЦП, болезнью Крона, муковисцидозом и сахарным диабетом.
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