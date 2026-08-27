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Тульские новости

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В Туле 6 сентября пройдёт акция «Белый цветок»

В Туле 6 сентября пройдёт акция «Белый цветок»

В этом году собранные средства направят шестерым детям с ограниченными возможностями здоровья из Тулы, Тульской и Запорожской областей, в том числе с ДЦП, болезнью Крона, муковисцидозом и сахарным диабетом.

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