Лента новостей

5 подписчиков

«Европейцы даже не заметят высоких цен на газ!». В Англии остановили работу двух заводов из-за подорожавшего газа

«Европейцы даже не заметят высоких цен на газ!». В Англии остановили работу двух заводов из-за подорожавшего газа

Из за высоких цен на газ в Европе пошел процесс деиндустриализации. Так, в Великобритании энергетический кризис вынудил крупного производителя удобрений закрыть два завода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх