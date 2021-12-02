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Глава Госдепа США: Заявления о том, что Украина или НАТО являются угрозой для России, полностью неверны

Глава Госдепа США: Заявления о том, что Украина или НАТО являются угрозой для России, полностью неверны

Госсекретарь США, находясь в столице Латвии с визитом, прокомментировал заявление президента России о том, чтобы Москве были предоставлены юридически подтверждённые гарантии нераспространения НАТО на восток и неразмещение у границ России натовских ударных вооружений.

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