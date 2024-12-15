МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту без Крыма

РИА Новости/Стрингер Спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) принести извинения за то, что в ходе трансляции жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым был обозначен территорией России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии