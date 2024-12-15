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МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту без Крыма

МИД Украины потребовал от ФИФА извинений за карту без Крыма

РИА Новости/Стрингер Спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) принести извинения за то, что в ходе трансляции жеребьевки европейской квалификации Чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым был обозначен территорией России.

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