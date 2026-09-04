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Регионы России

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Советник Путина Кобяков назвал США препятствием для глобального развития

Советник Путина Кобяков назвал США препятствием для глобального развития

Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков заявил, что главной целью США является сдерживание развития других государств.

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