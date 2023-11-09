Власти Самары выделят 7,8 млрд на развитие исторического поселения

Рассказываем о планах чиновников на центр города.Мэрия Самары опубликовала на своём сайте проект муниципальной программы "Сохранение и развитие исторического поселения городского округа Самара на 2024-2028 годы".
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