Microsoft прекратила поддержку двух версий Windows 11

Компания Microsoft прекратила официальную поддержку двух версий операционной системы Windows 11. Если на вашем компьютере все еще установлена ??21H2 или 22H2, пришло время обновиться до чего-то более нового.
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