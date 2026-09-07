Орловский завод проволоки не смог реализовать свои банкротные активы

Желающих приобрести активы крупных орловских компаний за 227 млн рублей не нашлось. Имущество обанкротившихся ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «ОрелМеталлТорг», выставленное на торги одним лотом за 226,9 млн рублей, никого не заинтересовало.