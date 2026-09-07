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Орловский завод проволоки не смог реализовать свои банкротные активы

Орловский завод проволоки не смог реализовать свои банкротные активы

Желающих приобрести активы крупных орловских компаний за 227 млн рублей не нашлось. Имущество обанкротившихся ООО «Промметиз Русь» и его собственника ООО «ОрелМеталлТорг», выставленное на торги одним лотом за 226,9 млн рублей, никого не заинтересовало.

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