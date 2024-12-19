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«Ни у кого не должно быть сомнений»: Герасимов подвел итоги 2024 года

«Ни у кого не должно быть сомнений»: Герасимов подвел итоги 2024 года

Армия России выполнила все задачи, которые были поставлены руководством страны в этом году. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

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Комментарии
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Александр Терехов
Все это треп пустопорожний что &quot;Россия готова&quot;.Ага....Хохлобыдло навалилось на Курскую дугу - где была разведка? Ухайдакали ключевого генерала - не смогли защитить. Откуда такой оптимизм-&quot;Россия готова&quot;? Стоит ли так широко павлиний хвост распускать? Молча возьмите и сделайте что нибудь серьезное а потом и разводите руками - типа &quot;Да мы ничего...не знаем кто это...&quot; И нехрен трезвонить о наказании, да мы...да вас...
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