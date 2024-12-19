«Ни у кого не должно быть сомнений»: Герасимов подвел итоги 2024 года

Александр Терехов

Все это треп пустопорожний что "Россия готова".Ага....Хохлобыдло навалилось на Курскую дугу - где была разведка? Ухайдакали ключевого генерала - не смогли защитить. Откуда такой оптимизм-"Россия готова"? Стоит ли так широко павлиний хвост распускать? Молча возьмите и сделайте что нибудь серьезное а потом и разводите руками - типа "Да мы ничего...не знаем кто это..." И нехрен трезвонить о наказании, да мы...да вас...