Армия России выполнила все задачи, которые были поставлены руководством страны в этом году. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
«Ни у кого не должно быть сомнений»: Герасимов подвел итоги 2024 года
Комментарии
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Александр Терехов
Все это треп пустопорожний что "Россия готова".Ага....Хохлобыдло навалилось на Курскую дугу - где была разведка? Ухайдакали ключевого генерала - не смогли защитить. Откуда такой оптимизм-"Россия готова"? Стоит ли так широко павлиний хвост распускать? Молча возьмите и сделайте что нибудь серьезное а потом и разводите руками - типа "Да мы ничего...не знаем кто это..." И нехрен трезвонить о наказании, да мы...да вас...
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