Профильный комитет СФ поддержал закон о легализации майнинга криптовалют в РФ

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал закон, легализующий в РФ деятельность по майнингу криптовалют, и рекомендовал верхней палате парламента его одобрить, сообщает 1 августа ТАСС.
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