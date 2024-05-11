Экспорт нефтепродуктов из России в Сингапур в мае достигнет максимума Экспорт нефты из РФ в Сингапур в мае вырастет до самого высокого уровня в 2024 г.
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Экспорт нефтепродуктов из России в Сингапур в мае достигнет максимума Экспорт нефты из РФ в Сингапур в мае вырастет до самого высокого уровня в 2024 г.
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