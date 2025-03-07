Okko получил эксклюзив на Тур де Франс: 20 велогонок на 6 лет вперёд

Okko приобрел права на показ знаменитых веломногодневок — Тур де Франс и «Вуэльта». Компания расширяет спортивный пакет и будет транслировать до 20 велогонок ежегодно, начиная с «Париж–Ницца», а также ключевые европейские футбольные турниры.