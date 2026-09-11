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Предприниматели, пострадавшие от атак на логистические склады, получат льготные кредиты

Предприниматели, пострадавшие от атак на логистические склады, получат льготные кредиты

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Предпринимателям, которые пострадали от атак на склады Wildberries & Russ («РВБ»), предоставят льготные кредиты.

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