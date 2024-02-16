Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 16 февраля 🌲 В Симферополе +2 и пасмурно В Севастополе +7 и небольшой дождь В Евпатории +3 и пасмурно В Джанкое +2 и дождь со снегом В Ялте +8 и небольшой дождь В Алуште +7 и облачно с прояснениями В Керчи +7 и пасмурно В Армянске +2 и пасмурно В Красноперекопске +1 и пасмурно В Бахчисарае +5 и пасмурно В Феодосии +4 и дождь В Судаке +4 и дождь со снегом Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.