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Петербургский дневник

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Какие есть трюки, чтобы сделать духи суперстойкими

Какие есть трюки, чтобы сделать духи суперстойкими

Прежде всего, важно помнить о подготовке кожи и о том, как распылять парфюм на волосы Чтобы ваши любимые духи радовали вас стойкостью на протяжении всего дня, необходимо не только выбрать качественный парфюм, но и следовать некоторым простым правилам.

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