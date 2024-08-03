Какие есть трюки, чтобы сделать духи суперстойкими

Прежде всего, важно помнить о подготовке кожи и о том, как распылять парфюм на волосы Чтобы ваши любимые духи радовали вас стойкостью на протяжении всего дня, необходимо не только выбрать качественный парфюм, но и следовать некоторым простым правилам.