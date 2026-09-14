Царев: Зеленский помог генпрокурору Кравченко покинуть Украину

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко выехал за границу при помощи Владимира Зеленского. Об этом заявил Zvezdanews бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
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