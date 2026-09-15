16 сентября: какой сегодня день

16 сентября отмечается Всемирный день охраны озонового слоя. Он был установлен ООН в 1994 году. Озон представляет собой очень малую часть нашей атмосферы, но его присутствие имеет большое значение для благосостояния человека.
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