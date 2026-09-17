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Царьград

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Студенты Новосибирска сыграли в финансовую игру банка ПСБ «Время денег»

Студенты Новосибирска сыграли в финансовую игру банка ПСБ «Время денег»

В Новосибирске состоялась деловая игра «Время денег», организованная банком ПСБ. Мероприятие было посвящено вопросам финансовой грамотности, а проверить свои навыки в сфере практических финансов собрались студенты и представители нескольких городских вузов.

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