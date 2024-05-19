Новак продолжит курировать сферу ТЭК

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина.
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