Новак продолжит курировать сферу ТЭК

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина.