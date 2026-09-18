Одна из крупнейших атак на Москву: за ночь в сторону региона летело более 350 БПЛА

Попытка атаки на Москву, предпринятая вражескими БПЛА за минувшие вечер и ночь, стала одной из крупнейших за несколько лет — подсчитало ТАСС на основе данных, предоставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Интеграция мигран...
- Интеграция мигран...
- ВА «Законные интерес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым