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Аргументы недели

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Одна из крупнейших атак на Москву: за ночь в сторону региона летело более 350 БПЛА

Одна из крупнейших атак на Москву: за ночь в сторону региона летело более 350 БПЛА

Попытка атаки на Москву, предпринятая вражескими БПЛА за минувшие вечер и ночь, стала одной из крупнейших за несколько лет — подсчитало ТАСС на основе данных, предоставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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