В Петербурге пенсионерка осталась без 1,4 миллиона рублей из-за фейкового арендатора

Жительница Калининского района стала жертвой афериста Пожилая жительница Калининского района Северной столицы стала жертвой мошенника и осталась без крупной суммы денег, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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