В Москве предотвратили покушение на офицера Минобороны, задержана завербованная украинскими спецслужбами россиянка

ФСБ также сообщила, что это лишь один из серии готовившихся терактов в отношении российских военныхФедеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Министерства обороны в Москве, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
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