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Пункт-А

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Астраханский рыбный молодняк пошел в рост на фоне обмеления временных водоемов

Астраханский рыбный молодняк пошел в рост на фоне обмеления временных водоемов

Весеннее половодье обеспечило астраханской акватории всплеск рождаемости хищных рыб Ученые Волжско-Каспийского филиала ВНИРО подвели промежуточные итоги экспедиционного учета рыбной молоди в дельте Волги после завершения основного весеннего половодья.

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