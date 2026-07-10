Астраханский рыбный молодняк пошел в рост на фоне обмеления временных водоемов

Весеннее половодье обеспечило астраханской акватории всплеск рождаемости хищных рыб Ученые Волжско-Каспийского филиала ВНИРО подвели промежуточные итоги экспедиционного учета рыбной молоди в дельте Волги после завершения основного весеннего половодья.
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