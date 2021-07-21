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В том, что бывший муж подлец и предатель, виновата его мать: плохо воспитала

В том, что бывший муж подлец и предатель, виновата его мать: плохо воспитала

– …И на второго ребенка Лешка мою Олесю уговорил, это совершенно точно! – рассказывает пятидесятивосьмилетняя Раиса Ивановна.

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Luidmila
Вот есть такое явление в нашей жизни, когда мужик женится на хорошей домовитой, с хорошими генами девушке и уговаривает её подряд родить столько детей сколько уговорит. Причём делает это абсолютно сознательно. И бросает её, как только понимает, что больше родить её не уговоришь. Это он свой генотип в хорошую матку пристроил. И заботиться о детях не нужно, их мать вырастит, всё для них сделает. А потом такой мужик женится на той, которая его полностью устраивает, или же меняет баб, как перчатки. Понять, что он эту женщину не любит можно, но нужно иметь значительный жизненный опыт, коего молодые девушки не имеют. А законодательство сейчас очень потворствует таким мужикам.
Денис
Раиса Ивановна сама виновата что такую дочу воспитала, пусть теперь не ноет.
Марина Трянина
что то здесь ничего не сказано про пострадавшую... ведь в разводе двоих участвуют двое..., например. я знаю историю, когда в разводе виновата женщина, пострадавшей стороной стал мужчина - его лишили возможности видеть детей и нажитое имущество отжали... Такому родители не научат, это приобретенные качества.. Не думаю, что свекровь рада разводу, напрасно ее обидели
Vladimir Lioubimcev
Может, так же поступил отец мужа? И мать, наученная горьким опытом....
Марина Томашевская
В разводе как правило виноваты обе стороны. В описываемой ситуации мужчина выглядит безобразно, но так уж оскорблять и обижать его мать не следовало бы, а потом и ей предъявлять претензии…

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