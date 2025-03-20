В Брянской области магазины «Светофор» уличили в продаже фальсификата

Россельхознадзор назвал торговую сеть «Светофор» площадкой для сбыта фальсифицированной продукции. Ведомство выявило многочисленные нарушения, в том числе продажу товаров с несоответствием требованиям технических регламентов и ветеринарного законодательства.
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