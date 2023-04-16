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В эфире НТВ рассказали, для кого поет оставшаяся без концертов в России Вайкуле

В эфире НТВ рассказали, для кого поет оставшаяся без концертов в России Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле осталась без концертов в России, но продолжает выступать. Журналисты НТВ рассказали, для кого поет со сцены критикующая РФ исполнительница.

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