В эфире НТВ рассказали, для кого поет оставшаяся без концертов в России Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле осталась без концертов в России, но продолжает выступать. Журналисты НТВ рассказали, для кого поет со сцены критикующая РФ исполнительница.
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