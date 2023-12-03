В Международный день инвалидов ямальцам напомнили о мерах соцподдержки

Людям с ограниченными возможностями здоровья на Ямале уделяется особое внимание. В День инвалидов, который отмечается ежегодно третьего декабря, к северянам обратился глава региона, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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