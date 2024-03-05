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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев представил лейтенанта полиции Алексея Шишина к награждению медалью «За спасение погибавших»

Владимир Колокольцев представил лейтенанта полиции Алексея Шишина к награждению медалью «За спасение погибавших»

"Во время патрулирования территории в деревне Саларьево поселения Московский города Москвы двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г.

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