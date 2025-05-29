Планы врага. Новый план Зеленского.1. По приказу Канцлера Германии Мерца армия Германии наносит удар по Черономорскому флоту России в Новороссийске и по Крымскому мосту и по Москве немецкими ракетами Таурус.
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